Jandarmadan Kurban Bayramı'nda Sürücülere Trafik Uyarısı

Jandarmadan Kurban Bayramı'nda Sürücülere Trafik Uyarısı
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı'nda sürücülere emniyet kemeri ve hız kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Uygulama sırasında şeker ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı. Jandarma, denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı'nda sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Yenice Mahallesi D-585 Karayolu üzerinde yapılan uygulamada, emniyet kemeri kullanımı ve hız kurallarına dikkat çekildi.

Bayram yoğunluğunun arttığı yollarda can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerine devam eden jandarma ekipleri, sürücülere yalnızca uyarılarda bulunmakla kalmadı, aynı zamanda şeker ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı. "Yolun sonu bayram olsun, bayram sevinciniz yarım kalmasın" mesajıyla yapılan uygulamada sürücüler bilgilendirildi. Sürücülerin dikkatini çekmek ve trafik kurallarına uyumlarını artırmak için yapılan uygulamada jandarma ekipleri, ailelerin güvenli bir yolculuk geçirmesi için tüm önlemleri aldıklarını vurguladı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bayram süresince denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan hem kendi can güvenlikleri hem de sevdiklerinin bayramı sağ salim geçirebilmesi için trafik kurallarına eksiksiz uymaları istedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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