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Jandarma, Trafik Kurallarını Eğlenceli Eğitimle Öğretti

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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, ilkokul ve anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlediği Trafik Güvenliği Eğitimi ile trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde anlattı. Mobil Eğitim Aracı ile verilen eğitim sırasında çocuklar, oyunlar eşliğinde trafik kurallarını öğrenme fırsatı buldular.

Jandarma ekipleri trafik kurallarını eğlenceye dönüştürerek anlattı

BAYBURT - Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği personellerince ilkokul ve anaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Öğrenciler, kuralları eğlenerek öğrendiler.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu ve Milli Eğitim Vakfı Konursu İlkokulunda 'Trafik Güvenliği Eğitimi' düzenlendi. Geleceğin sürücüleri ve yetişkinleri olan öğrencilere Jandarma Mobil Eğitim Aracıyla 'Trafik Güvenliği Eğitimi' Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekiplerince verildi. Minik öğrencilere trafikteki kurallar uygulamalı olarak gösterilerek, yayaların uyması gereken kurallar, öğrencilerin anlayabileceği şekilde oyunlarla anlatıldı. Eğitimde, karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, yaya geçidinin kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk konuları ele alındı. Kuralların sözlü bir şekilde anlatılmasının ardından uygulamaya geçildi. Jandarma ekiplerinin gözetiminde bisiklet ve scooterlara bindirilen öğrenciler, öğrendikleri kuralları uygulama fırsatı buldular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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