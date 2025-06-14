Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı

Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü Tekirdağ'da Kutlandı

TEKİRDAĞ - Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da kutlama programı düzenlendi. Tekirdağ sahil dolgu alanında gerçekleştirilen programda jandarmanın kullandığı silah, teçhizat ve ekipmanların sergilendiği stantlar büyük ilgi gördü.

Vatandaşlar, Jandarma Teşkilatına ait çeşitli silahların yer aldığı çadırları gezerek görevli personelden bilgi aldı.

Jandarmaya ait motorlu araçlar şehir merkezinde konvoy oluşturarak tur attı. Konvoy geçişi sırasında vatandaşlar araçları ilgiyle izledi, çocuklar fotoğraf çektirdi.

Kutlama programı çerçevesinde düzenlenen etkinliklerle Tekirdağ halkı, Jandarma Teşkilatının görevleri ve imkanları hakkında bilgilendirildi.