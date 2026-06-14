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Jandarma teşkilatı 187 yaşında

Jandarma teşkilatı 187 yaşında
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Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşunun 187'nci yıl dönümünü kutluyor.

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşunun 187'nci yıl dönümünü kutluyor.

Köklü geçmişi, güçlü teşkilat yapısı ve fedakar personeliyle milletin güvenini kazanan Jandarma Teşkilatı, kuruluşundan bugüne kadar vatanın bölünmez bütünlüğü, kamu düzeni ve vatandaşların can ve mal güvenliği için önemli görevler üstlenmeye devam ediyor.

187 yıllık şanlı tarih

1839 yılında temelleri atılan Jandarma Teşkilatı, aradan geçen 187 yılda birçok zorlu görevi başarıyla yerine getirerek devletin en önemli güvenlik kurumlarından biri haline geldi. Terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, kaçakçılıkla mücadeleden trafik denetimlerine kadar geniş bir görev alanında faaliyet gösteren teşkilat, teknolojik altyapısını ve insan kaynağını sürekli geliştirerek çağın gerekliliklerine uyum sağlamayı sürdürüyor.

Milletin emrinde, görevinin başında

"Köklü geçmiş, güçlü gelecek" anlayışıyla hareket eden jandarma personeli, aynı aşk ve sadakatle ülkenin en ücra noktalarından şehir merkezlerine kadar her bölgede görev yapıyor. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren teşkilat, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında kritik rol üstleniyor.

Fedakarlığın ve vatan sevgisinin sembolü

Görevleri sırasında canlarını ortaya koyan şehitler ve gazilerin emanetini taşıyan Jandarma Teşkilatı, milletin gönlünde ayrı bir yere sahip bulunuyor. Vatan sevgisi, disiplin ve fedakarlık ilkeleriyle hareket eden kahraman jandarmalar, Türkiye'nin güvenliği için 24 saat esasına göre görev yapmayı sürdürüyor.

Kutlama mesajları paylaşıldı

Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajlarda, teşkilatın ülkenin huzur ve güvenliğine yaptığı katkılara dikkat çekildi. Mesajlarda, "Aynı aşk ve sadakatle, 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz" ifadelerine yer verilerek, jandarmanın devlet ve millet arasındaki güçlü bağın en önemli temsilcilerinden biri olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla görev başındaki tüm personel ile emekli mensupları kutlanırken, vatan uğruna şehit düşen kahramanlar rahmet ve minnetle anıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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