Jandarma şehit ve gazi yakını çocuklarını ağırladı

Altıeylül Konakpınar Gençlik Merkezi, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte şehit, gazi ve personel çocuklarını ağırladı. Gençlik Merkezi'nde 3 gün boyunca konaklayan 55 çocuk, oyunlar ve aktiviteler eşliğinde bayramın tadını doyasıya çıkardı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Konakpınar Gençlik Merkezi'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. 3 gün boyunca Gençlik Merkezinde düzenlenen aktiviteler şehit, gazi ve jandarma personellerinin çocukları ile ailelerini bir araya getirdi. Kamp süresince çocuklar doğayla iç içe keyifli ve öğretici etkinlikler gerçekleştirdi. Kepsut Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli personellerin rehberliğinde çocuklara çadır kurma, kamp ateşi yakma, gece yön bulma, doğa yürüyüşü ve okçuluk gibi çeşitli eğitimler verildi. Yapılan etkinliklere Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Altıeylül İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Seyhun, Kepsut Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Tahsin Önsal da katıldı. Jandarma teşkilatının düzenlediği bu etkinlik, çocuklara hem unutulmaz anlar yaşattı hem de birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi. - BALIKESİR