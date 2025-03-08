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Jandarma, şehit annelerini ve kadınları unutmadı

Jandarma, şehit annelerini ve kadınları unutmadı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti.

8 Mart Dünya Kadınlar gününde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ve Kısım Amirlikleri tarafından şehitlerin anneleri ziyaret edilerek Anneler Günü kutlandı.

İl Jandarma ekipleri tarafından anneler günü nedeniyle açılan stantlarda ve yol kontrol noktalarında, hayatın her alanında emeği ve azmiyle fark oluşturan kadınlara karanfil hediye edilerek günleri kutlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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