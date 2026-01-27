Haberler

Jandarma, Doğanay'ın 10'uncu yaş gününü kutladı

Güncelleme:
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli, özel gereksinimli Doğanay Karakurt'un 10. yaş gününü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Jandarma aracıyla yapılan ziyarette, Doğanay'a hediyeler ve kitapçıklar sunuldu. Bu duygu dolu anlar, hem Doğanay'ı hem de jandarma personelini mutlu etti.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli, özel gereksinimli Doğanay Karakurt'un 10'uncu yaş gününü unutulmaz bir sürprizle kutladı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından ziyaret edilen özel ihtiyaçlı Doğanay'a, jandarma aracı eşliğinde çeşitli hediyeler ve okuma kitapçığı takdim edildi. Doğanay'ın yüzündeki mutluluk, hem ailesini hem de jandarma personelini duygulandırdı. Vatan sevgisiyle büyüyen Doğanay'ın yaşadığı sevinç, jandarma personeli için en büyük mutluluk kaynağı oldu. Etkinlik, sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Doğanay'a sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu nice yıllar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
