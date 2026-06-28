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İl Jandarma Komutanı Vanlı, özel güvenlik görevlilerini ağırladı

İl Jandarma Komutanı Vanlı, özel güvenlik görevlilerini ağırladı
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Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, Özel Güvenlik Görevlileri Haftası kapsamında özel güvenlik görevlilerini makamında ağırlayarak haftalarını kutladı ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, özel güvenlik görevlilerini makamında ağırladı.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, '26-28 Haziran Özel Güvenlik Görevlileri Haftası' kapsamında özel güvenlik görevlilerini makamında kabul etti. Edinilen bilgilere göre, '26-28 Haziran Özel Güvenlik Görevlileri Haftası' dolayısıyla Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, özel güvenlik görevlilerini makamında ağırladı.

Ziyarette özel güvenlik görevlilerinin haftasını kutlayan Albay Vanlı, kamu güvenliğine sundukları katkılardan dolayı personele teşekkür etti. Program kapsamında özel güvenlik görevlilerine çiçek takdim edilirken, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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