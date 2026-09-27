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Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak'ın doğal ve tarihi güzelliklerini paylaştı

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Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak'ın doğal ve tarihi güzelliklerini paylaştı
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Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya paylaşımıyla Şırnak'ın doğal ve tarihi güzelliklerini Türkiye'nin gündemine taşıdı. Cehennem Deresi ve Apartman Mağaraları görüntüleri, kentin turizm potansiyelini gözler önüne sererken sosyal medyada ilgi gördü.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Şırnak'ın doğal ve tarihi güzelliklerini Türkiye'nin gündemine taşıdı. Kentin eşsiz manzaralarının yer aldığı paylaşım kısa sürede dikkat çekti.

Güvenlik çalışmalarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da Türkiye'nin dört bir yanından görüntülere yer veren Jandarma Genel Komutanlığı, bu kez Şırnak'ın güzelliklerini takipçileriyle buluşturdu. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde Şırnak'ın doğal güzellikleri ve eşsiz coğrafyası ön plana çıkarıldı. Kentin dağları, vadileri ve doğasıyla dikkat çeken görüntüleri, Şırnak'ın sahip olduğu turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Şırnak'ın güzellikleri ulusal vitrine taşındı

Şırnak'ın, doğal ve tarihi zenginlikleriyle de ön plana çıkması dikkat çekiyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan Cehennem Deresi ve Apartman Mağaraları paylaşımı, kentin farklı yönlerinin geniş kitlelere ulaştırılmasını sağladı. Şırnak'ın eşsiz coğrafyasını yansıtan görüntüler sosyal medyada ilgi görürken, paylaşımda kentin doğal güzellikleri adeta görsel bir şölenle tanıtıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının paylaşımında, "Dağında, deresinde, her köşesinde. Cennet vatanımızın dört bir yanında, milletimizin huzuru ve güvenliği için görev başındayız" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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