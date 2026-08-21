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Büyük Taarruz Zafer Haftası'nda Afyonkarahisar'da Jandarma Bandosu Konseri

Büyük Taarruz Zafer Haftası'nda Afyonkarahisar'da Jandarma Bandosu Konseri
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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu 26 Ağustos 2026'da Zafer Meydanı'nda konser verecek. Valilik, tüm vatandaşları zaferin ruhunu müzikle yaşatacak bu özel etkinliğe davet etti.

Afyonkarahisar, Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde tarih ve müziği aynı gecede buluşturacak özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Afyonkarahisar valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "1932 yılından bu yana törenlerden festivallere uzanan köklü geçmişiyle konserlerini sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, güçlü repertuvarı ve sahne performansıyla Afyonkarahisar'da vatandaşlarla buluşacak.

Zaferin ruhunun müzikle yaşatılacağı konser, 26 Ağustos 2026 tarihinde Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Tüm vatandaşlarımız bu özel konsere davetlidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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