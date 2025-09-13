Haberler

Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orgeneral Ali Çardakcı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndaki faaliyetler hakkında brifing alarak, jandarma personeline teşekkür etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığındaki faaliyetler hakkında brifing alan Orgeneral Çardakcı, yürütülen çalışmalar ve kent genelinde asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Personelle de bir araya gelen Orgeneral Çardakcı, görev başındaki jandarma teşkilatına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti

Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip kafasına sıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.