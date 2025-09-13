Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığındaki faaliyetler hakkında brifing alan Orgeneral Çardakcı, yürütülen çalışmalar ve kent genelinde asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Personelle de bir araya gelen Orgeneral Çardakcı, görev başındaki jandarma teşkilatına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. - MUĞLA