Pankreas kanserinden hayatını kaybeden gazinin anısı adliye duvarında yaşatılacak

Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Jandarma Özel Harekat Gazisi Turgay Ölmez'in fotoğrafı, Sakarya Kaynarca Adliyesi'nin yeni mahkeme salonunda törenle asıldı. Eşinin hatırasının yaşatılmasından gurur duyduğunu belirten Nurcan Ölmez, adliye çalışanlarına teşekkür etti.

Pankreas kanseri sebebiyle hayatını kaybeden 45 yaşındaki Jandarma Özel Harekat Gazisinin fotoğrafı, Sakarya Kaynarca Adliyesi'ne asıldı.

Kaynarca Adliyesi'nde kısıtlı imkanlara rağmen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın girişimleriyle yeni bir mahkeme salonu inşa edilerek salon sayısı ikiye çıkarıldı. Yeni yapılan mahkeme salonunun duvarına, yaklaşık 3 ay önce pankreas kanseri sebebiyle 45 yaşında hayatını kaybeden Jandarma Özel Harekat Gazisi ve Kaynarca İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli Turgay Ölmez'in fotoğrafı törenle asıldı. Programda merhum gazinin hatırası saygıyla anıldı. Gazi Turgay Ölmez'in eşi Nurcan Ölmez, eşinin hatırasının mahkeme salonunda yaşatılacak olmasından onur ve gurur duyduklarını ifade ederek, Kaynarca Cumhuriyet Başsavcısı Emrullah Akbulut başta olmak üzere emeği geçen tüm adliye çalışanlarına teşekkür etti.

Törene merhum gazinin eşi ve çocuklarının yanı sıra Kaynarca Cumhuriyet Başsavcısı Emrullah Akbulut, Cumhuriyet Savcıları Hasan Abanoz ve Ecem Tülay ile adliye personeli katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
