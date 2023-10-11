Jandarma ekipleri emniyet kemerinin önemini anlattı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortaokul öğrencileri ve öğretmenlere emniyet kemerinin önemi ve temel trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortaokul öğrencileri ve öğretmenlere emniyet kemerinin önemi ve temel trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nün trafikte can ve mal kaybının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Jandarma trafik ekipleri Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların azaltılması, emniyet kemeri takma oranının yaygınlaştırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla Muğla ve Denizli İl Jandarma Komutanlıklarına ait Mobil Trafik Eğitim Aracı ve Emniyet Kemeri Simülasyon aracı ile Nazilli ilçesi Kızıldere ve Şehit Celal Güngör İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim öğrencilere ve öğretmenlere eğitim verildi. Jandarma ekipleri çocuklara ve yetişkinlere emniyet kemerinin önemi ve temel trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 284 öğrenci ve 33 öğretmen olmak üzere toplam 317 şahsa bilgilendirme yapan ekipler; boyama kitabı, kırmızı düdük, broşür, afiş, doküman ve çeşitli materyal dağıtımı gerçekleştirdi. - AYDIN