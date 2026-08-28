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Bilecik'te Jandarma Eğitim Komutanı Valiyi Ziyaret Etti

Bilecik'te Jandarma Eğitim Komutanı Valiyi Ziyaret Etti
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Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Vali Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret ederek göreve başladı. Vali Sözer, İlbey'i tebrik ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi; ziyarette eğitim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı Strateji ve Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Nail İlbey, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı görevine atandı. Görevine başlayan Tümgeneral Nail İlbey, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti. Vali Sözer, yeni görevine başlayan Tümgeneral İlbey'i tebrik ederek görevinin Bilecik ve Jandarma Teşkilatı için hayırlı olması temennisinde bulundu ve çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığının kentte yürüttüğü eğitim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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