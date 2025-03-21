Jandarma, Dünya Down Sendromlular Günü'nde Özel Çocuklarla Bir Araya Geldi

Mersin'de jandarma personeli Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla özel çocukların da eğitim gördüğü liseyi ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla özel çocuklara jandarmayı tanıtmak ve onlarla birlikte keyifli bir gün geçirmek amacıyla Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında çocuklar jandarma envanterindeki malzeme, teçhizat ve araçları yakından inceleme fırsatı bulurken, jandarma köpeklerinin gösterisini de keyifle izlediler. Jandarma personeli ile bol bol fotoğraf çektiren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Tanıtım etkenliğine katılan öğrenciler bir yandan bilgi sahibi olurken, diğer yandan da eğlenceli bir gün geçirdi.

Öğrencilere eğlendirici oyunlarında eşlik eden jandarma personeli onların sevincine ortak oldu. - MERSİN