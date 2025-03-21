İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
İmamoğlu'ndan 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?' sorusuna tek cümlelik yanıt

"Etkin pişmanlık" sorusuna İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı

İstanbul Barosu'nda yönetim görevden alındı
Borsa İstanbul'da sert düşüş

Borsa İstanbul'da rekor düşüş

Jandarma, Dünya Down Sendromlular Günü'nde Özel Çocuklarla Bir Araya Geldi

Jandarma, Dünya Down Sendromlular Günü'nde Özel Çocuklarla Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de jandarma personeli, Dünya Down Sendromlular Günü kapsamında özel çocuklar için bir etkinlik düzenleyerek, onlara jandarmayı tanıttı ve eğlenceli bir gün geçirdi.

Mersin'de jandarma personeli Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla özel çocukların da eğitim gördüğü liseyi ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla özel çocuklara jandarmayı tanıtmak ve onlarla birlikte keyifli bir gün geçirmek amacıyla Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında çocuklar jandarma envanterindeki malzeme, teçhizat ve araçları yakından inceleme fırsatı bulurken, jandarma köpeklerinin gösterisini de keyifle izlediler. Jandarma personeli ile bol bol fotoğraf çektiren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Tanıtım etkenliğine katılan öğrenciler bir yandan bilgi sahibi olurken, diğer yandan da eğlenceli bir gün geçirdi.

Öğrencilere eğlendirici oyunlarında eşlik eden jandarma personeli onların sevincine ortak oldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title