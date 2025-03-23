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Jandarma, Didim Anaokulu'nda Minik Öğrencilere Etkinlik Düzenledi

Jandarma, Didim Anaokulu'nda Minik Öğrencilere Etkinlik Düzenledi
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Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, anaokulundaki öğrencilere jandarmayı tanıtmak amacıyla eğitici bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrencilere jandarmanın görevleri hakkında bilgi verilirken, Türk bayrağı ve Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim Anaokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik etkinlik düzenleyerek jandarma hakkında bilgilendirme yaptı.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri anaokulunda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek jandarmayı tanıttı. Çocukların güvenlik bilinci kazanmalarına yardımcı olmayı hedefleyen jandarma ekipleri minik öğrencilere jandarmanın görev ve sorumlulukları hakkında tanıtıcı bilgiler verdi. Öğrencilerin jandarmayı daha yakından tanıma fırsatı sunan etkinlik sonunda öğrencilere Türk bayrağı ve Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi. Hem eğitici hem de eğlenceli bir ortamda geçen etkinlik çocuklar için unutulmaz bir deneyim oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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