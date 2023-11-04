- Jandarma Çelik Kanatlar ve Mehteran Takımına Kırıkkale'de yoğun ilgi Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Jandarma Çelik Kanatlar ile Mehteran Takımı ve Atlı Birliği'nin Kırıkkale'de sunduğu gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

- Jandarma Çelik Kanatlar ve Mehteran Takımına Kırıkkale'de yoğun ilgi

KIRIKKALE - Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Jandarma Çelik Kanatlar ile Mehteran Takımı ve Atlı Birliği'nin Kırıkkale'de sunduğu gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Çelik Kanatlar ile Mehteran Takımı ve Atlı Birliği çeşitli etkinlikler düzenledi. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yapılan etkinlik, Zafer Caddesi'nden kortej yürüyüşüyle başladı. Kortej yürüyüşünde Mehteran Takımı çeşitli marşlar seslendirdi, Jandarma Komandolar ve Atlı Birlik de yürüyüşte yer aldı. Çevredeki vatandaşlar ise jandarma ekiplerine sevgi gösterisinde bulundu, bazıları ise cep telefonu ile çekim yaptı.

Korteje katılan Vali Mehmet Makas, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve öğrenciler, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından Mehteran Takımı tarafından çeşitli marşlar seslendirildi. Etkinliğin sonunda da Çelik Kanatlar uçuş gösterisi yaptı.

Vali Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarının sadece 29 Ekim akşamıyla bitmediğini belirtti.

Türk'ün çağı, "Türkiye Yüzyılı"nın kısa kutlamalarla girilecek bir dönem olmadığını belirten Makas, "Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları sadece 29 Ekim akşamıyla bitmedi. Çünkü, Türk'ün çağı, Türkiye Yüzyılı kısa kutlamalarla girilecek bir dönem değil. Hepimizin beklediği bir yüzyıl. İçişleri Bakanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığımız işbirliğinde bize bu çelik kanatların gösterileriyle bir gurur günü yaşattılar. Jandarma Mehteran Takımımızla beraber de yine hep beraber bu gururu yaşadık" diye konuştu.

Devletimiz ilelebet payidar kalacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dünyaya ecdadımızın yaptığı üzere adaleti, hoşgörüyü, eşir dağılımı getirecek olan da yüne bizim Türk milletidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bugün dünyadaki cümle mazlum ve masum coğrafyaya nasıl el uzattığımızı bütün dünya şahit. Gazze'de yapılan insanlık dışı soykırım harekatı var. İsrail'in yaptığı. Orada da yine mazlum masum Gazze halkının ümidi yine yüce Türk milletidir.

"Şehitler ölmez, vatanda bölünmez" diyen Gül Durukan, "Bu vatan, bu bayarak bizim. Allah korusun vatanımızı. Bizim gibi analar oldukça bu vatan bölünmez" ifadesini kullandı.

Tacettin Sargın ise, "Çok güzel bir program oldu. Benim çocuğumda jandarma astsubay. Gurur duyuyorum ve çok seviyorum. İlgiyle izliyorum" dedi.