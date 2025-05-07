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Jandarma, Bolu'da Güvenli Yolculuk İçin Bilgilendirme Yapıyor

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Bolu'da jandarma ekipleri, Trafik Haftası kapsamında sürücülere güvenli yolculuk hakkında bilgilendirmelerde bulunarak emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekti.

Jandarma sürücülere güvenli yolculuğu anlattı

BOLU - Bolu'da jandarma ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında yolculara güvenli yolculuk hususunda bilgilendirmeler yapıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, Bolu-Mudurnu kara yolunda, Trafik Haftası dolayısıyla vatandaşları bilgilendirmek için çalışma gerçekleştirdi. Trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla yapılan uygulamalarda, yolun belirli noktalarında konuşlanan ekipler, sürücüleri tek tek durdurarak broşürüler dağıtıp, bilgilendirme yaptı. Trafik ekipleri, herhangi bir kaza durumunda emniyet kemeri kullanımının ağır yaralanma ve can kaybı yaşanması risklerini düşürdüğü ifade edildi.

Denetimlerden memnun olduğunu dile getiren sürücü Mert Selami Çevik, "Jandarma ekipleri sağ olsunlar yolları boş bırakmıyorlar. Denetimler devam ediyor. Bu durumdan memnunuz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Yerel
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