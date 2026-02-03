JAKEM'de atlar eğitimde

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda, atlı jandarma timlerinde görev alacak atların eğitimleri titizlikle sürdürülüyor. Doğumdan itibaren başlayan ve yaş gruplarına göre kademeli olarak uygulanan eğitimlerle atlar, emniyet ve asayiş görevlerine hazırlanıyor.

Nevşehir'de bulunan JAKEM Komutanlığı'nda görev alacak atlar, kalabalık alanlarda görev yapabilme, yüksek ses ve ani gelişen olaylara karşı soğukkanlılık, biniciyle uyum ve çeviklik gibi konularda kapsamlı eğitimlerden geçiriliyor. Gerçeğe yakın senaryolarla gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde atların görev kabiliyetleri en üst seviyeye çıkarılıyor. JAKEM Komutanlığı Atlı Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Enes Turgut, atların eğitim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, eğitimlerin uzun soluklu ve planlı şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Atların eğitimi doğumdan itibaren başlar. Sıfır ile üç yaş arasında tay geliştirme eğitimi, 3 ile 4 yaş arasında başlangıç eğitimi, 4 ile 5 yaş arasında temel eğitim verilmektedir. Beş yaşından itibaren ise atlarımız ileri eğitim safhasına alınmaktadır" dedi. Eğitim safhalarını başarıyla tamamlayan atların aktif görevlerde kullanılmaya başlandığını ifade eden Üsteğmen Turgut, "Tüm eğitim aşamalarını tamamlayan atlarımız, emniyet ve asayiş görevlerinin yanı sıra kurs ve yarışma faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Görev aldıkları branşa yönelik eğitimleri ise sahada görev yaparken de devam etmektedir" diye konuştu.

JAKEM Komutanlığı'nda verilen bu sistemli eğitimler sayesinde atlı jandarma birlikleri, özellikle kalabalık alanlarda, turizm bölgelerinde güvenliğin sağlanması, toplumsal olaylara müdahale ve caydırıcılığın artırılması gibi görevlerde etkin rol üstlenmeye devam ediyor. - NEVŞEHİR