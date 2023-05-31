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Jandarma asayiş noktası faaliyete başladı

Jandarma asayiş noktası faaliyete başladı

Yerel Haberler

Zonguldak'ın Filyos beldesinde jandarma asayiş noktası faaliyete başladı.

Zonguldak'ın Filyos beldesinde jandarma asayiş noktası faaliyete başladı.

Filyos beldesindeki balıkçı teknelerinin bağlandığı balıkçı barınağı alanında, Filyos Koruma Birlik Komutanlığına bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ile Filyos Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığının görev, eğitim ve barınma alanı olarak kullanılmak üzere teşkil edilen Filyos Balıkçı Barınağı Jandarma Asayiş Noktası 30 Mayıs 2023 günü faaliyete başladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Jandarma Yerel Haberler

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