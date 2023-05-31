Zonguldak'ın Filyos beldesinde jandarma asayiş noktası faaliyete başladı.

Filyos beldesindeki balıkçı teknelerinin bağlandığı balıkçı barınağı alanında, Filyos Koruma Birlik Komutanlığına bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ile Filyos Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığının görev, eğitim ve barınma alanı olarak kullanılmak üzere teşkil edilen Filyos Balıkçı Barınağı Jandarma Asayiş Noktası 30 Mayıs 2023 günü faaliyete başladı. - ZONGULDAK