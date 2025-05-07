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Jandarma, Akpınar'da Vatandaşları Bilgilendirdi

Jandarma, Akpınar'da Vatandaşları Bilgilendirdi
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Kırşehir'in Akpınar ilçesinde jandarma ekipleri, köylerde dolandırıcılık, hırsızlık ve trafik kazalarına karşı vatandaşları bilgilendirerek özellikle yaşlıları uyardı.

Akpınar Jandarması, toplum destekli güvenlik faaliyetleri kapsamında köylerde vatandaşlarla buluşarak dolandırıcılık, hırsızlık ve trafik kazalarına karşı bilgilendirme yaptı, özellikle yaşlıları uyardı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde jandarma ekipleri, Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında köylerde vatandaşlarla bir araya geldi. Son dönemde artan telefon ve sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı başlatılan bilinçlendirme çalışmaları, karşılıklı sohbet ortamında gerçekleştirildi.

Akpınar Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, köy gruplarında özellikle yaşlı vatandaşlara yönelik bilgilendirme yaptı. Dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması, alınacak önlemler ve şüpheli durumlarda yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgi verildi. Ayrıca hırsızlık ve trafik kazalarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Ekipler, hayvan ağıllarında güvenlik kameralarının önemine dikkat çekerken, toplumsal hafızayı temsil eden yaşlı vatandaşları da ziyaret ederek onların deneyim ve önerilerini dinledi. Jandarma, bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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