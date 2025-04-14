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Jandarma 1 Ton 800 Kilogram Salyangoz Ele Geçirdi

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma, durdurduğu araçta Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi ve Nakil Belgesi bulunmayan 1 ton 800 kilogram canlı salyangoz ele geçirdi. Sürücüye 37 bin 700 TL idari ceza kesildi.

Jandarma 1 ton 800 kilogram salyangoz ele geçirdi

AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi ve Nakil Belgesi bulunmayan 1 ton 800 kilogram salyangoz jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.

Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı tarafından Aydın - İzmir Otoyolu'nun Germencik Gişeleri'nde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında sürücülüğünü V.Y. isimli şahsın yaptığı bir araç durduruldu. Yapılan kontrolde, araç içerisinde gözle görülür vaziyette 78 çuval içerisinde 1800 kilogram (1 Ton 800 Kilogram) canlı salyangozun Su Ürünleri Ruhsat Teskeresi ve Nakil/Menşei Belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şahıs hakkında, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun 36. ve 47. maddeleri gereği, 37 bin 700 TL idari yaptırım kararı uygulandı. Ele geçirilen salyangozlar doğaya bırakılmak üzere Aydın İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DURMUŞ - Yerel
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