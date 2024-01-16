İZSU, İzmir'deki içme suyu kalitesini sürekli takip ediyor

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 30 ilçedeki içme ve kullanma sularının mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesini, akreditasyon belgesine sahip laboratuvarında analizlerle sürekli takip ediyor. İZSU Laboratuvar Şube Müdürü Mustafa Coşkun, " İzmir'de su musluktan içilir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile birlikte her hafta İzmir merkezde 40, ilçelerde ise yaklaşık 800 noktadan numune alıyor. Alınan numuneler analiz edilmek üzere, Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde bulunan İZSU Genel Müdürlüğü laboratuvarına götürülüyor. Burada birtakım testlerden geçen numunelerin, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standartlarına uygun olup olmadığı kontrol ediliyor.

"Sular, standartlara uygun ve içilebilir kalitede"

Suyun analiz edilme sürecine dair bilgiler aktaran İZSU Laboratuvar Müdürü Mustafa Coşkun, "İdaremizin merkezde 11 ilçe, çevrede 19 ilçe olmak üzere şebekeye 30 ilçede vermiş olduğumuz içme ve kullanma sularının kalite belirlemesiyle birlikte, mikrobiyolojik kalitenin sağlanması anlamında dezenfeksiyon işlemlerini yürütüyoruz. Laboratuvarımız 2006 yılından beri akredite edilerek çalışmalarını bu kapsamda yürütmeye devam eden bir laboratuvar. İçme ve kullanma sularının denetim ve kontrolleri, idaremiz ve İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün yıllık olarak yaptıkları programlar dahilinde, kontrollü bir şekilde devam etmekte. İdaremiz ile İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İzmir merkez 11 ilçede her hafta 40 noktada olmak üzere 80 odak noktadan, 19 ilçede de yaklaşık 800 noktadan numune alarak analizlerini yaptırmakta. Şehir şebekesine vermiş olduğumuz içme ve kullanma suları, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standartlarına uygun olup içilebilir kalitededir. İzmir'de su musluktan içilir" diye konuştu.

Sonuçlar internet üzerinden takip edilebiliyor

Coşkun ayrıca, vatandaşların musluktan akan suların analiz sonuçlarını İZSU'nun internet sayfasından güncel olarak takip edebileceklerini, kendilerine ulaşarak da içme sularıyla ilgili destek alabileceklerini belirtti. - İZMİR