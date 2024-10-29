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İznik'te Zeytin Bahçesinde Türk Bayrağı İle Cumhuriyet Kutlaması

İznik'te Zeytin Bahçesinde Türk Bayrağı İle Cumhuriyet Kutlaması
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Bursa'nın İznik ilçesinde bir fidan işletmecisi, Cumhuriyetin 101. yılını zeytin bahçesinde dev Türk Bayrağı açarak ve zeytin fidanlarıyla bayrağın ay ve yıldızını oluşturarak kutladı. İşletmeci Sinan Demircan, zeytinin barışı ve dayanışmayı sembolize ettiğini vurguladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir fidan işletmecisi Cumhuriyetin 101. yılını kutlamak için özel bir etkinliğe imza attı. İşletmeci Sinan Demircan, zeytin bahçesine dev Türk Bayrağı açtı, zeytin fidanlarıyla Türk Bayrağı'nın simgesi ay ve yıldızı oluşturdu.

Sinan Demircan, zeytinin barışı, birlikteliği ve dayanışmayı temsil ettiğine dikkat çekerek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize bıraktığı bu mirası zeytin ağacının kökleri gibi korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Zeytin; barışın ve direncin simgesidir. Onun kökleri toprağa sıkı sıkı tutulduğu gibi bizler de Cumhuriyete sarılmalıyız. Bugün zeytin ağaçlarının gölgesinde barış ve özgürlüğün sonsuza kadar süreceğini haykırıyoruz. Hep birlikte nice bayramlara" dedi.

Çevre ve tarıma olan katkısıyla bölge halkının da takdirini kazanan firma kazanarak, Cumhuriyetin barış ve kardeşlik mesajını zeytin fideleriyle buluşturmuş oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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