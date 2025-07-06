İznik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İznik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi baraj yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri kısa sürede müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılma riski taşıyan yangın, ekiplerin koordineli çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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