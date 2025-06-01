İznik'te Muhtarlık Seçimi: Nezir Poyraz Yeni Muhtar

İznik'te Muhtarlık Seçimi: Nezir Poyraz Yeni Muhtar
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Bursa'nın İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde 11 aday yarıştı. Trafik kazasında hayatını kaybeden muhtar Ömer Gocuk'un yerine Nezir Poyraz seçildi. Seçim sırasında güvenlik önlemleri alındı.

Bursa'nın İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde 11 aday yarıştı. Trafik kazasında hayatını kaybeden muhtar Ömer Gocuk'un yerine Nezir Poyraz seçildi.

İznik ilçesinde yaklaşık 4 bin seçmenin kayıtlı olduğu Eşrefzade Mahallesi'nde vatandaşlar 10 sandıkta oy kullandı. Seçim boyunca okul çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, 11 aday arasında kıyasıya mücadele yaşandı. 14 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Gocuk'un yerine Nezir Poyraz muhtar seçildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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