Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

Toplumdaki derin siyasi kutuplaşma camilerde de hissedilmeye başladı
Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi

'Başörtüsü' krizinin büyüdüğü okulda müdür baygınlık geçirdi

İznik'te Gölü Kaplayan Yoğun Sis

İznik'te Gölü Kaplayan Yoğun Sis
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde çöken sis dalgası, İznik-Orhangazi yolundaki görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü. İznik gölü de tamamen sis ile kaplandı. Sis etkisini kısa sürede kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesinde sis, gölü tamamen kapladı.

Sabah saatlerinde çöken sis dalgasıyla birlikte İznik- Orhangazi yolundaki araçların görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. Ayrıca İznik gölünü de sis tabakası kapladı. İlçede sabah başlayan sis etkisini kısa süre sonra kaybetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.