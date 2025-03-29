İznik'te Gölü Kaplayan Yoğun Sis
Bursa'nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde çöken sis dalgası, İznik-Orhangazi yolundaki görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü. İznik gölü de tamamen sis ile kaplandı. Sis etkisini kısa sürede kaybetti.
Bursa'nın İznik ilçesinde sis, gölü tamamen kapladı.
Sabah saatlerinde çöken sis dalgasıyla birlikte İznik- Orhangazi yolundaki araçların görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. Ayrıca İznik gölünü de sis tabakası kapladı. İlçede sabah başlayan sis etkisini kısa süre sonra kaybetti. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel