İznik'te Gölü Kaplayan Yoğun Sis

Bursa'nın İznik ilçesinde sis, gölü tamamen kapladı.

Sabah saatlerinde çöken sis dalgasıyla birlikte İznik- Orhangazi yolundaki araçların görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. Ayrıca İznik gölünü de sis tabakası kapladı. İlçede sabah başlayan sis etkisini kısa süre sonra kaybetti. - BURSA