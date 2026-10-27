İznik'te 2 bin yıllık su kemeri bakımsızlık nedeniyle parça parça yıkılıyor

Bursa'nın medeniyetler ilçesi İznik'te, Roma İmparatorluğu döneminden günümüze ulaşan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki tarihi su kemeri, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Roma İmparatoru Hadrianus döneminde (M.S. 117-138) inşa edilen ve Abdulvahap Yolu üzerinde yer alan devasa su kemeri, zamana ve doğa şartlarına yenik düşüyor. Yakın tarihe kadar aktif olarak kullanılan ve bölgenin en önemli mimari miraslarından biri olan tarihi yapı, bakımsızlık nedeniyle parça parça yıkılmaya başladı.

Ağaç kökleri yapıyı parçalıyor

Kemerlerin etrafında kontrolsüzce büyüyen ve zamanla taşların arasına sızan ağaç kökleri, 2 bin yıllık tarihi dokuda ciddi hasarlara yol açtı. Köklerin basıncıyla taş ve tuğla blokların yerinden oynaması sonucu su kemerinin çeşitli bölümlerinde çökmeler ve parçalanmalar meydana geldi.

İnsanlık tarihinin ortak mirası sayılan bu eşsiz yapının göz göre göre yok olmasına tepki gösteren bölge sakinleri ve tarih meraklıları, tarihi su kemerinin daha fazla zarar görmeden koruma altına alınması, temizlik ve restorasyon çalışmalarının bir an önce başlatılması için yetkililere çağrıda bulundular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı