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İznik Gölü'nde 10 Yılın Ardından 25 Kiloluk Sarı Balık Yakalandı

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Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü'nde, İznik Göllüce Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Osman Erim'in ağına takılan 25 kiloluk sarı balık, herkesin yüzünü güldürdü. Kilosu 150 liradan satılan balığın büyüklüğü ise çocuğun balığı kucaklamasıyla ortaya çıktı.

İznik'te 10 yılın ardından ilk defa 25 kiloluk sarı balık ağlara takıldı.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde sazan bereketi yaşanıyor. İznik Göllüce Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Osman Erim'in ağına takılan 25 kiloluk sarı balık herkesin yüzünü güldürdü. Kilosu 150 liradan satılan sarı sazanın büyüklüğü ise çocuğun balığı kucaklamasıyla ortaya çıktı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmara Bölgesi İznik Gölü İznik Balıkçılık Tarım Çevre Yerel Yaşam Güncel Haberler

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