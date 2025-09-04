İznik Emniyeti Dolandırıcılara Karşı Vatandaşları Uyardı

Haberler

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla el broşürleri dağıttı ve iş yerlerine afişler asarak dikkat çekti.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılara karşı tek tek uyardı.

Toplum Destekli polisler tarafından vatandaşlara el broşürü dağıtılırken, bazı iş yerlerinin görünür yerlerine de büyük afişler asıldı. Polisler, vatandaşların bu konularda daha duyarlı olmasını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
