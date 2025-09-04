İznik Emniyeti Dolandırıcılara Karşı Vatandaşları Uyardı

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılara karşı tek tek uyardı.

Toplum Destekli polisler tarafından vatandaşlara el broşürü dağıtılırken, bazı iş yerlerinin görünür yerlerine de büyük afişler asıldı. Polisler, vatandaşların bu konularda daha duyarlı olmasını istedi. - BURSA