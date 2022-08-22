İzmitli Pehlivanlar, Şile'den Beş Madalya ile Döndü

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Şile’de yapılan 15. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri’nden beş madalya ile döndü.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Şile'de yapılan 15. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri'nden beş madalya ile döndü.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, 15. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıktı. İzmitli pehlivanlar yaklaşık bin pehlivan ve 50 başpehlivanın kol bağladığı güreşlerde beş madalya kazandı. Oğuzhan Ünal orta büyük boyda 2'inci, Furkan Güler küçük orta büyük boyda 3'ncü, Barış Kemal ayak boyunda 2'inci, Efkan Özmetin deste büyük boyda 3'üncü, Mustafa Ekin teşvik 2 boyda 2'inci oldu. Kerem Uygun ve Özgür Güreşen de ayak boyunda ilk 8'e kalma başarısı gösterdi.