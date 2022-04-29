İzmit'te Ramazan Etkinlikleri Bu Akşam İki Farklı Mahallede Gerçekleşecek - Haberler

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İzmit'te Ramazan Etkinlikleri Bu Akşam İki Farklı Mahallede Gerçekleşecek

ANKA - Merve Sabcioğlu - Yerel
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İzmit'te Ramazan Etkinlikleri Bu Akşam İki Farklı Mahallede Gerçekleşecek

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Ramazan etkinlikleri bu akşam önce 28 Haziran Mahallesi’nde ardından da Gültepe Mahallesi’nde gerçekleşecek.

KOCAELİ (ANKA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Ramazan etkinlikleri bu akşam önce 28 Haziran Mahallesi'nde ardından da Gültepe Mahallesi'nde gerçekleşecek.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri her akşam farklı bir mahallede çocuklar ve aileleriyle buluşuyor. 30 Nisan'a kadar devam edecek olan etkinlikler bu akşam iki farklı noktada gerçekleşecek. Saat 17.00 – 19.00 arasında 28 Haziran Mahallesi Ulubatlı Hasan Ortaokulu Bahçesi'nde düzenlenecek olan etkinlikler iftarın ardından saat 20.45'te Gültepe Mahallesi Kazım Küçük Aile Sağlığı Merkezi önünde yapılacak.

NOSTALJİK RAMAZAN AKŞAMLARI

Vatandaşlara nostaljik Ramazan akşamları yaşatan etkinlikler kapsamında bugün İzmit'in iki ayrı mahallesinde yarışmalar, tiyatro gösterileri, sihirbaz gösterileri, Karagöz ile Hacivat, Nasrettin Hoca ile Ramazan Hikayeleri, Aşuk ile Maşuk gibi gösteriler İzmitlilerle buluşacak.

ANKA / Merve Sabcioğlu - Yerel

Haziran, Kocaeli, Saat, Yerel, Haberler

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