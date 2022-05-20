İzmit'te 19 Mayıs Coşkusu Yaşandı - Haberler

İzmit Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Gençlik Yürüyüşü'ne binlerce vatandaş katıldı.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü ortaklığında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İzmit'te doyasıya kutlandı. İzmit Belediye Meydanı'nda başlayan kültürel ve sportif aktiviteler gün boyunca bayramın tadını çıkaran binlerce vatandaş ve motosiklet korteji akşama doğru Gençlik Yürüyüşüne katılarak, İzmit Belediye Bandosu eşliğiyle Fuar Alanı Güneş Sahne'ye yürüdü.

ATHENA KONSERİ

Marşlar ve şarkılar eşliğinde İzmit Belediye Meydan'ından Fuar Alanına yürüyen binlerce vatandaş 19 Mayıs ruhunu İzmit sokaklarına taşıdı. Büyük bir coşkuyla konser alanına yürüyen vatandaşlar Türkiye'nin sevilen müzik grubu Athena konseri ile coşkuyu ikiye katladı.

"SAMSUN LİMANINA YANAŞAN SADECE BİR VAPUR DEĞİLDİ, O VAPUR MİLLETİN UMUDUYDU"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Athena konseri öncesi vatandaşların bayramını kutladı. Hürriyet, "İzmit'imizin çok değerli gençleri, Atatürkçü gençleri hepiniz hoş geldiniz. Selam olsun sizlere. Bugün sizin gününüz, sizin bayramınız. Atamızın sizlere emanet ettiği en kıymetli bayramlarımızdan biri. 103 yıl önce Samsun limanına yanaşan sadece bir vapur değildi, o vapur milletin umuduydu. Milletin bağımsızlığıydı. Büyük liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günüydü o gün.

"UYANIŞTIR 19 MAYIS MİLLİ BİRLİKTİR"

O yüzden bir başka seviyoruz milli bayramları. O yüzden bir başka seviyoruz 19 Mayısları. O yüzden kutlatmayanlara inatla kutluyoruz biz bu bayramları. Hepimizin doğum günüdür 19 Mayıs. Uyanıştır 19 Mayıs, milli birliktir 19 Mayıs. Saraya karşı milli egemenliktir, emperyalizme karşı tam bağımsızlıktır 19 Mayıs. "Bu millet kimsenin esiri olamaz. Rehberimiz haktır, rehberimiz hakikattir, rehberimiz millettir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür 19 Mayıs. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarına aşığız. Hepimiz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız, hepimiz onun askerleriyiz. Buradan harika görünüyorsunuz. Harika bir coşku görüyorum.

"SAHİP ÇIKACAKSINIZ"

Sevgili gençler, hayallerini gerçekleştiren insanlar geleceği değiştirirler. O büyük lider hayallerini gerçekleştirdi ve geleceği değiştirerek bizlere emanet etti. Bu emanet sizlerin boynunuzun borcudur. Sahip çıkmak zorundasınız. Bu sorumluluk sizlere ait. Son dönemde yaşanan tartışmaları hepimiz biliyoruz ama hepimiz gününü bekliyoruz. 19 Mayıs haftasında Atatürk Havalimanına dozerleri sokup yıkmak isteyenlere inat O'nun ışığıyla, ilkeleriyle, onun bize emanetiyle durmadan çalışacak ve bu emanete sahip çıkacağız. Sahip çıkacaksınız, sahip çıkacaksınız, sahip çıkacaksınız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!" dedi.