İzmit Belediyesi TOKİ Sepetçi Konutları mağdurlarının yanında
İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Nurullah Özer, TOKİ Sepetçi Konutları mağdurlarının yanında olarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamını iletti.
İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Nurullah Özer, TOKİ Sepetçi Konutları mağdurlarının yanında olarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamını iletti.
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