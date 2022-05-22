İzmit Belediyesi Personel Çocuklarına Yüzde 15 İndirimli Eğitim - Haberler

Eğitim kurumlarıyla iş birliği yapmaya devam eden İzmit Belediyesi, Cebir Okulları'yla yaptığı protokol kapsamında personeline yüzde 15 indirim fırsatı sağladı.

İzmit Belediyesi, eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak personeline katkı sağlıyor. İzmit Belediyesi son olarak Cebir Okulları ile protokol imzaladı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler'in makamında düzenlenen imza törenine Güler'in yanı sıra İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Özkum, Cebir Okulları Fen Lisesi Müdürü Yaşar Mert ve Cebir Okulları Halkla İlişkiler Müdürü Vildan Gürol katıldı.

1 YIL BOYUNCA GEÇERLİ

İmzalanan protokol kapsamında İzmit Belediyesi çalışanlarının çocuklarına yıllık eğitim ücreti üzerinden yüzde 15 indirim uygulanacak. 1 yıl boyunca devam edecek olan protokol kapsamında indirimden yararlanacak olan çalışanlar kurumsal kimlik belgesini göstererek yüzde 15 indirimli eğitimden faydalanabilecek.