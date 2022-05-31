İzmit Belediyesi'nin Yeni Mobil Çorba Dağıtım Araçları Hizmete Başladı - Haberler

İzmit Belediyesi , yeni mobil çorba dağıtım araçlarıyla Umuttepe'de bulunan KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde vatandaşlara çorba ikram etti.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çorba dağıtım hizmeti, yeni mobil ikram araçlarıyla yüzleri gülümsetmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi , Umuttepe'de yapılan ikramlarda hijyenik, portatif ve taşınabilir mobil ikram araçlarını kulandı.

HAFTA İÇİ HER GÜN

Yakın zamanda faaliyete geçen İzmit Belediyesi Aşevi'nde üretilen çorbalar, hastane önünde refakatçi vatandaşlara, öğrencilere ve sağlık personeline ikram edildi. Çorba ikramından memnun kalan vatandaşlar, İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve görevli personele teşekkür etti. Hafta içi her gün saat 07.30-09.30 arasında hizmet verecek mobil ikram araçları, servis güzergahlarının yoğun olarak kullanıldığı 5 farklı noktada çorba dağıtımına devam edecek.

ANKA / Yerel