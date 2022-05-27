İzmit Belediyesi'nden Örnek Esnafa Teşekkür - Haberler

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nce yapılan incelemeler sonucunda sağlık, hijyen ve kaliteli hizmet anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 30 maddelik kritere uygun olan 10 iş yeri sahibine örnek iş yeri plaketi verildi.

Örnek iş yeri plaketinin takdim edildiği Gülümse Kafe'de düzenlenen kahvaltı programına İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray Bodur, Nurullah Özer ve Cem Serhat Dayanç, Ruhsat ve Denetim Müdürü Reyhan Erbayrak katılım sağladı.

İzmit Belediyesi yöneticileri, özellikle gıda ve hizmet sektöründe standartlarını daha iyi noktaya taşıyan ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını benimseyen esnafa teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.

Esnafa verilen ödüller için ruhsat durumu, hijyen kurallarına uyum, malzeme kalitesi, atık yağ sözleşmesi, tuvalet, kabin, tavan-duvar kaplamaları, uyarı levhaları gibi toplamda 30 kriter incelendi.