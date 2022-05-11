İzmit Belediyesi'nden 19 Mayıs'ta Gençlere Athena Konseri

KOCAELİ (ANKA) - İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde İzmitlileri ünlü müzik grubu Athena ile buluşturacak.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü ortaklığında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu tüm İzmitlilerle büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Spor, müzik ve dans etkinlikleriyle gün boyu 19 Mayıs ruhunu yaşatmaya hazırlanan İzmit Belediyesi, gecenin finalini ise Türkiye'nin en sevilen müzik gruplarından Athena'nın konseri ile yapacak.

GÜN BOYU ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

19 Mayıs Perşembe günü İzmit Belediye Meydanı'nda spor gösterileri, Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğunun gösterisi ve Bando gösterilerinin ardından Action Team Akrobasi Show, motosiklet korteji ve yürüyüş korteji düzenlenecek. İzmitliler İzmit Belediye Meydanı'ndan Kocaeli Fuarı'na Türk bayraklarıyla yürüyecek. Ünlü müzik grubu Athena, saat 21.00'de Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi'nde sahne alarak İzmitlilerin bayram coşkusuna ortak olacak.