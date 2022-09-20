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İzmit Belediyesi, kendi ürettiği sebzeleri vatandaşlara dağıtıyor

Yerel Haberler

İzmit Belediyesi, kendi ürettiği sebzeleri vatandaşlara dağıtıyor

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Tarımsal Üretim Bahçesi'nde üretilen sebzeler, Tepeköy Mahallesi'nde vatandaşlara dağıtıldı.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Tarımsal Üretim Bahçesi'nde üretilen sebzeler, Tepeköy Mahallesi'nde vatandaşlara dağıtıldı.

Kendi arazilerinde sebze ve meyve üretimine devam eden İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ürettiği sebzeleri vatandaşla buluşturmaya devam ediyor. Tarımsal Üretim Bahçesi'nde üretilen sebzeler hasat edilerek, vatandaşlara dağıtılıyor. İzmit Belediyesi Çınar ekibi, son olarak Tepeköy Mahallesi'nde kurduğu stantla Tarımsal Üretim Bahçesi'nde üretilerek hasat edilen sebzeleri vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzmit Belediyesi Tepeköy Yerel Haberler

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