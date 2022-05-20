İzmit Belediyesi İkinci Sanat Galerisini Açacak - Haberler

İzmit Belediyesi, ilçeye yeni bir sanat galerisi kazandırmak için harekete geçti. Belediye, Yunus Emre Kültür Merkezi'nin fuaye alanını sanat galerisine dönüştürüyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kente ikinci bir sanat galerisi kazandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezi fuaye alanı, dönüştürülerek kentte önemli bir sanat durağı olacak. İzmit'e kazandırılacak olan sanat galerisi yerel, ulusal ve uluslararası sergilere, birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak.

HÜRRİYET YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaların devam ettiği fuaye alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaları yakından takip eden Hürriyet, teknik ekipten bilgi aldı. 600 metrekareden oluşan fuaye alanında mimari ve aydınlatma çalışmaları ile asma tavan, zemin çalışmaları, boya ve bakım çalışmaları tamamlandı.