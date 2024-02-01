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İzmit Belediyesi Filosuna 4 Yeni İş Makinesi Eklendi

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İzmit Belediyesi, satın alma sürecini tamamladığı 4 yeni iş makinesini halkın hizmetine sundu. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in mücadelesiyle güçlenen araç filosu, sokaklarda kullanılacak.

İzmit Belediyesi satın alma sürecini tamamladığı 4 yeni iş makinesi daha İzmit halkına kazandırdı.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in mücadelesiyle İzmit Belediyesi filosuna 4 yeni iş makinesi daha eklendi. Böylelikle İzmit Belediyesi araç filosu gücüne güç kattı.

İzmit Belediyesi tarafından satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından araç filosuna katılan 4 yeni iş makinesi vatandaşlar için sokaklarda olacak. 4 yeni iş makinesi, imar yolu ve kadastro yolu açımlarında, yollara malzeme dökümlerinde, asfalt ve parke yolu yapım öncesi zemin tesviyelerinde ve imar mevzuatına aykırı metruk binaların yıkımlarında kullanılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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