İzmit Belediyesi Filosuna 4 Yeni İş Makinesi Eklendi

İzmit Belediyesi satın alma sürecini tamamladığı 4 yeni iş makinesi daha İzmit halkına kazandırdı.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in mücadelesiyle İzmit Belediyesi filosuna 4 yeni iş makinesi daha eklendi. Böylelikle İzmit Belediyesi araç filosu gücüne güç kattı.

İzmit Belediyesi tarafından satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından araç filosuna katılan 4 yeni iş makinesi vatandaşlar için sokaklarda olacak. 4 yeni iş makinesi, imar yolu ve kadastro yolu açımlarında, yollara malzeme dökümlerinde, asfalt ve parke yolu yapım öncesi zemin tesviyelerinde ve imar mevzuatına aykırı metruk binaların yıkımlarında kullanılacak. - KOCAELİ