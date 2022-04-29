İzmit Belediyesi Down Kafe Etkinlikleri Mayıs Ayında da Devam Edecek - Haberler

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İzmit Belediyesi Down Kafe Etkinlikleri Mayıs Ayında da Devam Edecek

ANKA - Melis Yıldırım - Yerel
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İzmit Belediyesi Down Kafe Etkinlikleri Mayıs Ayında da Devam Edecek

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Down Kafe’de düzenli olarak yapılan etkinlikler mayıs ayında da devam edecek. Etkinlikler arasında atölyeler, film izleme ve dans etkinlikleri, piknik ve geziler bulunuyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Down Kafe'de düzenli olarak yapılan etkinlikler mayıs ayında da devam edecek. Etkinlikler arasında atölyeler, film izleme ve dans etkinlikleri, piknik ve geziler bulunuyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Down Kafe'de düzenli olarak yapılan etkinliklerle özel ihtiyacı olan bireylerin sosyal becerileri, iletişim becerileri ve özgüvenleri destekleniyor. 7 aydır devam eden etkinlikler Mayıs ayında da devam edecek.

Down Kafe etkinlikleri kapsamında  atölyeler, film izleme ve dans etkinlikleri, piknik ve geziler düzenlenecek.

ANKA / Melis Yıldırım - Yerel

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Mayıs, Film, Yerel, Haberler

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