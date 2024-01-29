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İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Kulmahmut Köyü'nü Ziyaret Etti

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İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, yaz kış demeden köyleri ziyaret etmeye ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Son olarak Kulmahmut köyü sakinleriyle buluşan ekip, köy halkının belediyeden taleplerini dinledi.

Köy ziyaretleri ile çalmadık kapı bırakmayan İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, son olarak Kulmahmut Köyü sakinlerini ziyaret etti.

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, yaz kış demeden köyleri ziyaret etmeye ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Ziyaretleriyle yürekleri ısıtan Çınar Ekibi, son olarak Kulmahmut köyü sakinleriyle buluştu. Kapı kapı gezen ekip tüm köy halkının belediyeden taleplerini dinledi. Ekibi büyük bir memnuniyetle karşılayan köy sakinleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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