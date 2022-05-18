İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten, Huzurevi Dayanışma Derneği'ne Destek - Haberler

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'te yapımı devam eden huzurevi binasına merhume Olcay Ilıcalı isminin verilmesi için destek isteyen Kocaeli Huzurevi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne destek mesajı verdi.

Başkan Hürriyet, Kocaeli Huzurevi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halide Yıldız ile yönetim kurulu üyeleri Gamze Gümüş, Ülkü Aydın, Ayşe Öz, Sema İnanç, Zerrin Aydın, Zühal Karabulut'u makamına ağırladı. Dernek Başkanı Halide Yıldız, Kocaeli Huzurevi Derneği'nin kurucu başkanlığını yapan ve 26 yıl derneğe hizmet ettikten sonra iki yıl önce hayatını kaybeden Olcay Ilıcalı'nın isminin, İzmit'te yeniden yapılacak olan huzurevine verilmesi konusunda Başkan Hürriyet'ten destek istedi.

"İSMİNİN YAŞATILMASI İÇİN ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPAMAYA HAZIRIZ"

Olcay Ilıcalı'nın kentin büyük bir değeri olduğunu kaydeden Başkan Hürriyet, "Bu konuda sizlerin sonuna kadar arkanızdayız. Olcay Ilıcalı'nın kente büyük emekleri var. İyiliğin sembolü olmuş bir kişilikti. İsminin yaşatılması için elimizden ne geliyorsa yapamaya hazırız" dedi.