İzmirli Gönüllüler Muş'ta İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardımda Bulundu

Dünyayı Güzellik Kurtaracak Derneği'nin gönüllüleri, Muş'un Gündoğan köyünde çocuklara kışlık kıyafet, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri dağıttı. Etkinlikte çocuklar için oyunlar ve palyaço gösterisi düzenlendi.

İzmir merkezli "Dünyayı Güzellik Kurtaracak Derneği" gönüllüleri, Muş'un Gündoğan köyünde çocuklarla buluşarak kışlık kıyafet, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.

İzmir, Bursa ve İstanbul'dan gelen yedi gönüllü kadının öncülüğünde yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, dernek üyeleri Van'ın Saray ilçesinde 75 yetim ve öksüz çocukla bir araya geldikten sonra Muş'un Gündoğan köyüne geçti. Köy okulunda düzenlenen etkinlikte çocuklar için çeşitli oyunlar ve aktiviteler yapıldı. Gönüllüler, önceden belirlenen ihtiyaç listelerine göre hazırladıkları kışlık kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini çocuklara teslim etti. Çocuklara sürpriz yapmak isteyen dernek üyeleri, palyaço gösterisi düzenleyerek unutulmaz anlar yaşattı.

Dernek Başkanı Şule Güloğulları Demir, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dört bir yanından katkı sunan yardımseverlerin desteğiyle, köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklarımızın taleplerini tek tek karşılıyoruz. Yıllardır sürdürdüğümüz bu iyilik seferberliği, hayırsever vatandaşlarımızın çabalarımızı fark etmesi, gösterdiğimiz özeni ve hassasiyeti takdir etmesiyle her geçen gün daha da büyüyor. Böylece, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bağışçılarla ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü kuruyoruz. Bu köprünün bir ucunda çocukların mutluluğu, diğer ucunda iyiliğe inanan insanların yüreği var. Bu tabloyu görmek, harcadığımız tüm emeğin ve çabanın karşılığını fazlasıyla veriyor" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
