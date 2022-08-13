İzmir yerel haberleri: Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Devrim Mahallesi'ndeki Çalışmaları Yerinde İnceledi

İzmir gelişmesine göre Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Devrim Mahallesi'ndeki asfalt, yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde denetledi. Devrim Mahalle Muhtarı Neşe Kahraman'ın yanı sıra Selvili Mahalle Muhtarı Yücel Yıldız'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Selvitopu, Eskiizmir Pazaryeri'ndeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Devrim Mahallesi'ndeki asfalt, yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde denetledi. Devrim Mahalle Muhtarı Neşe Kahraman'ın yanı sıra Selvili Mahalle Muhtarı Yücel Yıldız'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Selvitopu, Eskiizmir Pazaryeri'ndeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Yakıcı güneş altında ter döken Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekiplerine kolaylıklar dileyen Başkan Selvitopu, çalışmaların aralıksız sürdüğünü hatırlattı. Muhtarların görüşleri alınarak oluşturulan program doğrultusunda, öncelikli sokaklara girmeye devam edeceklerini belirten Başkan Selvitopu, "Ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Bu yazın kalan günlerinde ve gelecek asfaltlama sezonunda tüm gücümüzle sokakta olmaya devam edeceğiz" dedi.

ESNAF VE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Başkan Selvitopu daha sonra mahallede kurulan Eskiizmir Pazarı'nı ziyaret ederek esnafla ve alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet etti. Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Selvitopu, talepleri, önerileri dinledi.

Başkan Selvitopu, Devrim Mahallesi ziyaretinin ardından Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ne giderek, 9197/2 Sokak'ta yapılan parke taşlı yol ve merdivenli kaldırım çalışmasını inceledi.