İzmir yerel haberleri... Bayraklı'da Toplu Sünnet Şöleni

İzmir haberler: Bayraklı’da her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen toplu sünnet şöleninde bu yıl 85 çocuk sünnet olacak. Şehit Ümit Boz Spor Tesisi’nde gerçekleşecek etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenip, kendileri için özel hazırlanan aktivitelere katılacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Her vatandaşımızın yanındayız. Bayraklı’da kimin, neye ihtiyacı varsa oradayız. Bu mutlu günlerinde de çocuklarımızı ve ailelerini yalnız bırakmayacağız. İsteyen herkesi düğünümüze bekleriz” dedi.

Bayraklı'da her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen toplu sünnet şöleninde bu yıl 85 çocuk sünnet olacak. Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nde gerçekleşecek etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenip, kendileri için özel hazırlanan aktivitelere katılacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Her vatandaşımızın yanındayız. Bayraklı'da kimin, neye ihtiyacı varsa oradayız. Bu mutlu günlerinde de çocuklarımızı ve ailelerini yalnız bırakmayacağız. İsteyen herkesi düğünümüze bekleriz" dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından her yıl büyük coşkuyla gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde bu yıl 85 çocuk ücretsiz sünnet olacak. Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nde düzenlenecek gecede; çocuklar için özel gösteriler ve aktiviteler gerçekleştirilecek. Çocuklar canlı müzik eşliğinde danslar edip, oyunlar oynayacak, aileleri ve sevdikleriyle birlikte unutulmaz bir gece yaşayacak. Toplu sünnet şöleni, 2 Eylül Cuma saat 19.00'da başlayacak.

"DÜĞÜNÜMÜZE BEKLİYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Daha yaşanabilir ve modern Bayraklı'yı inşa ederken, ilçe sakinlerimizi de bir an olsun yalnız bırakmıyoruz. 24 mahallemizin tamamında kimin neye ihtiyacı varsa yanlarında oluyoruz. Bu mutlu günlerinde de ailelerimizi ve çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızın mutluluklarını ve heyecanlarını paylaşmak için tüm ilçe sakinlerimizi sünnet düğünümüze bekliyoruz" dedi.