İzmir yerel haberleri... Balçova Belediyesi, Cemr Belgesi'ni İmzaladı

İzmir haber: Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya tarafından imzalandı.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya tarafından imzalandı.

Kadınlara yönelik eğitim ve istihdam çalışmalarının yanında eşitlikçi hizmetler ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanlarında Türkiye'de örnek uygulamalara imza atan Balçova Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı. Ekim ayı meclis toplantısında tüm partilerin oybirliği ile alınan karardan sonra dün ilçedeki Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CEMR Belgesi'ni imzaladı.

Kadın Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte katıldığı toplantıda Balçova'da kadınların hayatın her alanında söz sahibi olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Biz kadın erkek eşitliğini uzun süredir hizmetlerimizde ana fikir olarak uygulayan bir belediyeyiz. Ancak bu hizmetlerin hem sürdürülebilir olması hem de kurumsallaşması için bazı Avrupa standartlarının olması gerekiyor. Umarım en kısa sürede hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini uygulayan bir ülke oluruz" dedi.

Kadın Danışma Merkezi tarafından hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planı ve bu planın sonucunda Balçova'da hayata geçirilecek tüm faaliyetlerde kadın erkek eşitliği ilkesinin göz önünde bulundurulmasını özetleyen bir sunumun da yapıldığı toplantıda, Sivil Toplum Örgütleri de toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yapılacak çalışmalarda aktif olarak görev almak istediklerini belirtti.