İzmir yerel haberi: Kemalpaşa Belediyesi'nden '29. Hamzababa Anma Etkinlikleri'

Kemalpaşa Belediyesi, "29. Hamzababa Anma Etkinlikleri" düzenledi.

Kemalpaşa'nın Hamzababa Mahallesi'nde her yıl düzenlenen anma etkinlikleri, bu yıl da 27 ve 28 Ağustos günlerinde Hamzababa Amfitiyatro Sahnesi'nde yurttaşların katılımıyla düzenlendi. Belediye ile Kemalpaşa Alevi Bileşenleri desteğiyle yürütülen etkinlikler, düzenlenen panel ile başladı. Sunuculuğunu Nilüfer Sarıtaş'ın üstlendiği organizasyonda semah ekibinin gösterisinin ardından sahne alan sanatçılar dinleyenlerden beğeni topladı. Kemalpaşa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yurttaşlara ücretsiz çay, su ve kumanya desteğinde bulundu.

Etkinliğe Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın yanı sıra CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ve Sevda Erdan Kılıç, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aktekin, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanı Halil Yaşar Güzel, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli, İYİ Parti İlçe Başkanı Nizamettin Yılmaz, Alevi-Bektaşi Federasyonu Temsilcileri, Ege Tahtacı Dernekleri Temsilcileri, Pir Sultan Abdal Dernekleri temsilcileri, muhtarlar ve halk katıldı.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Bu yıl 29'ncusunu düzenlediğimiz 'Hamzababa Anma Etkinliği'nde buluştuğumuz tüm canlarımızı selamlıyorum. Bugün aynı zamanda Muharrem ayının son günü, bu vesile ile yapılan ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Hacı Bektaşi Veli'nin dediği gibi 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım'. Bir kusur arayacaksak önce kendimizde arayalım. Bilimden ve ilimden ayrılmayalım" dedi.