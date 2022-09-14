İzmir yerel haberi: Karabağlar'da Binlerce Ton Asfalt Serildi

Edinilen İzmir haberine göre Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu yaz yol çalışmalarına ağırlık vererek, yaklaşık 10 bin ton asfalt serimi yaptı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Kendi ekiplerimiz ve modern araçlarımızla, mümkün olduğunca fazla sokağa girmeye çalıştık. Çalışmalarımız asfaltlama sezonunun sonuna kadar aralıksız devam edecek” dedi.

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu yaz yol çalışmalarına ağırlık vererek, yaklaşık 10 bin ton asfalt serimi yaptı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Kendi ekiplerimiz ve modern araçlarımızla, mümkün olduğunca fazla sokağa girmeye çalıştık. Çalışmalarımız asfaltlama sezonunun sonuna kadar aralıksız devam edecek" dedi.

Karabağlar'ın farklı mahallelerinde yürütülen çalışmaları kendisinin de sık sık yerinde denetlediğini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Muhtarlarımızın görüşlerini alarak, acil asfaltlama ihtiyacı duyulan yollarımızı belirledik. Program doğrultusunda bu noktalara müdahale ettik. Ben de muhtarlarımızla birlikte çalışma yapılan yerleri inceledim. Yakıcı güneş altında saatlerce ter döken emekçi kardeşlerimize ve sabırları için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi'nin sezon sonuna kadar tüm gücüyle sahada olmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Yol yapım ve bakımlarından park yenilemelerine, kaldırım düzenlemelerine kadar çalışmalarımız çok boyutlu olarak devam ediyor. Hedefimiz 58 mahallemizdeki 500 insanımıza eşit ve nitelikli hizmet vermek" dedi.

Karabağlar Belediyesi, asfaltı kendi tesisinde üretiyor.